Sergio Mattarella come Papa Francesco: il discorso in solitaria per il 25 aprile

25 aprile 2020 a

Anche Sergio Mattarella costretto a pronunciarsi alla nazione in totale solitudine. L'omaggio del presidente della Repubblica, in occasione della giornata del 25 aprile, è stato quasi in forma quasi privata. Non c’erano infatti le autorità civili e militari e non c’era il seguito presidenziale né il cerimoniale. Il tutto ha seguito la prassi che l'emergenza coronavirus richiede: il Capo dello Stato è arrivato all'altare della Patria con la mascherina, che poi ha tolto al momento della deposizione della corona e l’ha rimessa subito dopo scendendo le scale. Anche i carrozzieri che lo accompagnavano erano dotati del materiale sanitario necessario. Presente, oltre a loro, il trombettiere che ha suonato il silenzio.

