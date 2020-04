Pino Cabras, "Non ci facciamo nulla con i soldi del salva-Stati: preferisco essere coerente"

25 aprile 2020 a

Pino Cabras è uno dei sette M5S dissidenti che hanno votato l' ordine del giorno di Giorgia Meloni. Spiega il suo no al Mes in una intervista a Repubblica. "No Mes significa No Mes. Ho votato l'ordine del giorno della Meloni per coerenza. Noi abbiamo bisogno di migliaia di miliardi e con quei soldi ci facciamo la birra. Io il trattato l' ho letto: c' è scritto 13 volte "rigorose condizionali". La trojka avrà diritto a intervenire sul nostro bilancio. Di Battista dietro di me? Leggende. L' ho incontrato una sola volta, nel febbraio 2018, a Iglesias. Lo stimo, lo leggo sempre con attenzione". Vi cacceranno dal Movimento? "Ma mica abbiamo sfiduciato il governo". Meloni vi ha ringraziato. "Fa parte del gioco delle parti".

