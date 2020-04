Giorgia Meloni, sul Mes spunta una "manina": "Ecco chi comanda davvero al governo", Conte spodestato?

25 aprile 2020 a

Lui l'ha creato e lui ne detiene le redini. Secondo Giorgia Meloni a dettare le mosse al governo ci pensa Matteo Renzi. "Ecco chi comanda davvero nel governo italiano. Renzi dice chiaramente che il MES verrà attivato (bluffando sulle condizionalità: non esistono prestiti senza condizioni). I cinque stelle non hanno nulla da dire?" si sfoga sul suo profilo Twitter. A ridosso della sconfitta di Giuseppe Conte (sì al Meccanismo europeo di stabilità come vuole l'Ue e no per ora al Recovery Fund come vuole l'Italia ndr), il fu rottamatore nonché leader di Italia Viva esulta: "La conclusione del Consiglio Europeo è un ottimo passo in avanti. Francia e Italia insieme portano a casa un bel risultato. E adesso possiamo usare per la sanità i 37 miliardi del Mes, senza condizioni. Finisce il populismo, inizia il buon senso. Viva l’Italia, viva l’Europa". Peccato però che le condizioni subentreranno con ogni probabilità subito dopo la fine dell'emergenza sanitaria, quando i paesi saranno martoriati da quella economica.

