Giorgia Meloni mette all'angolo il M5s sul Mes: "Ci sono almeno 20 deputati che non hanno seguito il diktat di partito. Cosa significa secondo voi?"

Giorgia Meloni mette all'angolo i Cinque Stelle, ancora una volta sulla questione Mes: "Vedo che molti esponenti Cinquestelle si agitano per convincere la loro base che il nostro ordine del giorno contro il Mes era una pagliacciata, giustificando così il loro clamoroso voto contrario", scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, dopo che il suo odg è stato bocciato. Eppure, nel giorno della votazione c'è un dato che dà da pensare alla Meloni: "Dal tabulato risulta che almeno 20 deputati del Movimento non avrebbero seguito il diktat di partito. Cosa significa secondo voi?". Poi la domanda più scomoda di tutti per il Movimento 5 Stelle, da sempre sostenitore della democrazia e della parola al popolo: "P.s. Ma quando si vota sulla piattaforma Rousseau sul MES? Sono curiosa di sapere cosa ne pensa la base grillina dell’apertura fatta dal M5S. O questa volta niente democrazia diretta?".

