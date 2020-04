Federica Mogherini, per lei una poltrona d'oro con l'ok della Commissione europea: dove l'hanno paracadutata (e quanto guadagnerà)

27 aprile 2020 a

Federica Mogherini, ex ministro degli Esteri dell'Unione europea, è caduta in piedi. La dem è stata infatti "paracadutata" sulla poltrona di rettore del Collegio di Bruges, che dal 1949 forma l'élite dell'euroburocrazia. Una promozione, questa, fatta alla faccia di tutti i precedenti e tutte le procedure interne dell'istituzione. A divulgarne la notizia è il sito del quotidiano francese Libération, che non solo diffonde lo stipendio della Mogherini (ben 14mila euro al mese), ma specifica anche che mai prima d'ora quell'incarico era stato ricoperto da una persona estranea al mondo accademico.

E così a correre in aiuto alla Mogherini, come spiega il quotidiano, è stato l'ok della presidente della Commissione europea, Ursula von del Leyen.Tutte le candidature alternative alla Mogherini, presentate da veri professori sono state "cassate" dal presidente del Cda del Collegio, il belga Herman Van Rompuy.

