Trump-Zelensky, "con quale vestito": Casa Bianca, un dettaglio decisivo

La Casa Bianca ha chiesto ai funzionari ucraini se il presidente Volodymyr Zelensky indosserà un abito durante l'incontro con il presidente Donald Trump nello Studio Ovale di lunedì (inizio alle 19 ore italiane). Lo riferisce Axios , che cita due fonti dirette. L'obiettivo è evidente: evitare qualsiasi intoppo o imbarazzo e impedire incidenti diplomatici.

L'abbigliamento di Zelensky era diventato un argomento di discussione già in occasione del suo precedente incontro nello Studio Ovale con Trump lo scorso marzo, che si era trasformato in un fiasco diplomatico. Al momento dell'arrivo alla Casa Bianca del leader ucraino - che indossava la solita uniforme militare - il presidente Usa aveva commentato sarcastico: "Oggi è tutto vestito elegante". All'epoca, alcuni funzionari statunitensi avevano ritenuto che la questione avesse contribuito in qualche modo al disastroso esito dell'incontro. Ora le fonti hanno affermato ad Axios che Zelensky si presenterà alla Casa Bianca indossando la stessa giacca nera indossata al vertice Nato nei Paesi Bassi a giugno. "Sarà un 'abito elegante', ma non un completo" in senso stretto, ha detto una delle fonti. Il vertice della Nato, infatti, è stata la prima volta che Zelensky ha indossato una giacca dall'invasione del 2022, e secondo i funzionari Usa Trump era rimasto soddisfatto. Secondo un consigliere di Trump "sarebbe fantastico se oggi indossasse la cravatta, ma non ce lo aspettiamo".