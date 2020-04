Matteo Salvini a Quarta Repubblica: "Assurdo, la Cina ha contagiato il mondo e ora compra autostrade e alberghi italiani"

28 aprile 2020 a

Punta il dito contro la Cina, il leader della Lega Matteo Salvini. Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, l'ex ministro degli Interni vede del marcio a Pechino: "L'assurdo che il paese che ha contagiato il mondo adesso vada a salvare il resto del mondo comprando autostrade e alberghi italiani". Eppure, il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sembrano considerare proprio al regime comunista cinese come una delle due ciambelle di salvataggio dell'Italia. L'altra è il Mes, e anche in questo caso Salvini ha molto da ridire: "La Bce può stampare moneta fino a quanto vuole, io preferisco la garanzia della Bce al Mes. Chi dice che il Mes non vuole garanzie mente, io preferisco che il debito italiano rimanga nelle mani degli italiani".

La situazione economica interna dopo 2 mesi di emergenza coronavirus è drammatica, prosegue: "Mi chiamano presidenti di federazioni industriali, avvocati, professionisti e temo per la tenuta sociale. Se perdiamo gli imprenditori poi chi le paga le casse integrazione e i redditi di cittadinanza?". Una domanda semplice, a cui il governo non sembra saper rispondere chiuso nel suo auto-isolamento a Palazzo Chigi. "Abbiamo fatto la proposta di reintrodurre il voucher, abbiamo fatto tantissime proposte e non ne hanno ascoltate nessuna, vedremo di essere più convincent". Il giudizio sul premier è tranchant: "Giuseppe Conte ha paura e non si vuole prendere responsabilità, bisogna prendersi onori e oneri della carica". E riaprire l'Italia, il più velocemente possibile.

