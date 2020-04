Elsa Fornero a L'aria che tira: "Giuseppe Conte sconcertante sui congiunti, ma comunque meglio di Salvini"

28 aprile 2020 a

Tutto l'astio di Elsa Fornero nei confronti di Matteo Salvini a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7. Si parlava di Giuseppe Conte, dei suoi pasticci su Fase 2 e dpcm, eppure l'ex ministro delle Lacrime non può fare a meno di tirare in ballo il leghista. La Fornero di fatto critica il premier: "C'è grande incertezza, questioni come quella dei congiunti lasciano sconcertati", premette. E a stretto giro di posta aggiunge: "Ma sempre meglio lui di Salvini". Arieccola, insomma. Dunque aggiunge: "La posizione dei virologi mi sembra abbastanza chiara, loro forse avrebbero continuato nel lockdown allentando in maniera piccolissima, c'è una pressione del Paese per riaprire il prima possibile. Conte si è trovato a dover prendere molte decisioni difficili, tirato da una parte e dell'altra", conclude Elsa Fornero.

