Giorgia Meloni passa all'azione: sotto Palazzo Chigi per protestare contro la Fase 2. E le Sardine: "Sceneggiata irresponsabile"

Giorgia Meloni passa direttamente all'azione e per potesta contro le misure della Fase 2 si presenta sotto Palazzo Chigi. "Fratelli d'Italia davanti palazzo Chigi (rispettando le normative) per rappresentare il dissenso delle migliaia di italiani che rischiano il lavoro. La pazienza è colma" scrive la leader sulla sua pagina Facebook. Solo in via teorica, infatti, il governo ha messo fine (a partire dal 4 maggio) al lockdown. In realtà la Fase 2 non ha cambiato nulla della Fase 1, ad eccezione che ora si possono incontrare i parenti più stretti. "Più si prolunga la clausura - ha sentenziato la Meloni - più questa pazienza si esaurisce".

Un'iniziativa quella dei meloniani che non è piaciuta agli esperti della piazza, ora spariti: le Sardine. "Una sceneggiata irresponsabile in piazza che - anche involontariamente - aizza a possibili imitazioni durante il lockdown. Meloni e Fdi protestano 'siamo con gli italiani che rischiano il posto di lavoro'... perché gli altri sono contro?". Eppure Mattia Santori non diceva così quando l'Anpi e compagni scendevano in strada a cantare Bella Ciao il 25 aprile. Il tutto ovviamente senza rispettare le regole.

