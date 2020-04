DiMartedì, Elsa Fornero sulle pensioni: "Possibile nuovo contributo di solidarietà per il coronavirus"

29 aprile 2020 a

Incredibile, inquietante ma vero. Di che si tratta? Presto detto: Elsa Fornero di fatto propone un nuovo taglio alle pensioni. L'ex ministro delle Lacrime, con consueto ghigno beffardo, a DiMartedì di Giovanni Floris su La7 faceva il punto sull'emergenza coronavirus. Si parlava delle difficoltà dello Stato, alle prese con voragini in bilancio, e si parlava della possibilità che l'Inps non riuscisse più a pagare le pensioni. Possibilità scarcata dalla Fornero: "Non credo che si arrivi a non pagare le pensioni", afferma. Per poi aggiungere: "Lo Stato si sta indebitando ma per fronteggiare un'emergenza. A voler essere realistici possiamo ipotizzare che gli assegni alti diano un nuovo contributo solidarietà", conclude. Insomma, il realismo della Fornero? Rapinare ancora i pensionati...

