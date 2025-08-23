Stans, il doc prodotto da Eminem svela l'ossessione dei suoi fan

Paramount+ ha annunciato che il nuovo documentario Stans prodotto da Eminem, diretto dal regista vincitore di un Emmy Steven Leckart, debutterà sulla piattaforma in Italia da mercoledì 27 agosto.

Pubblicata nel 2000, la canzone Stan di Eminem - che racconta la storia di un fan ossessivo e instabile nei confronti del rapper Usa - è diventata iconica. Talmente iconica che il termine stan è stato ufficialmente aggiunto all’Oxford English Dictionary nel 2017. La canzone e la sua narrazione fungono da filo conduttore per questo documentario anticonvenzionale e ufficiale, che segue un gruppo di veri stans il cui profondo legame personale con Eminem rispecchia alcuni dei tanti temi presenti nei suoi testi.

«Stan è una delle canzoni più anticonvenzionali mai scritte, in cui la storia è raccontata principalmente dal punto di vista di un fan, quindi questo film è stata un’opportunità incredibile per trovare un approccio unico», ha dichiarato il regista Steven Leckart. «Continuavamo a tornare su un verso della canzone: “I'm just like you” (Sono proprio comete). I fan che rispecchiano questo sentimento sono il cuore del film. Ma, come nella canzone, anche la prospettiva di Eminem era essenziale. Sono grato per quanto sia stato sincero, diretto e spesso esilarante».

Più che una semplice esplorazione del gruppo dei fan, Stans analizza il rapporto complesso tra uno degli artisti più riservati al mondo e la sua immensa figura pubblica. Attraverso ricostruzioni stilizzate, filmati d’archivio rari e intime interviste originali, il documentario offre un viaggio crudo, rumoroso e rivelatore attraverso la carriera di Eminem e il pubblico appassionato che è cresciuto con lui. Commovente, divertente e rivelatore, il documentario propone un’esplorazione intensa della carriera leggendaria di Eminem attraverso gli occhi dei suoi fan più devoti, le cui vite sono state profondamente influenzate dalla sua musica. Eminem ha ridefinito il rap: da The Slim Shady LP fino a The Marshall Mathers LP - quest’ultimo tra gli album più venduti al mondo - grazie anche a singoli come appunto Stan e altri brani iconici come The Real Slim Shady”. Con la canzone Lose Yourself, il rapper Usa ha vinto un Oscar nel 2003. Eminem, inoltre, è tra i maggiori artisti venduti di sempre (oltre 220 milioni di dischi), ha raggiunto 10 album consecutivi al numero uno nel Billboard 200, vinto 15 Grammy e un Emmy.