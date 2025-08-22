Pensioni, al via il bonus Giorgetti: di quanto sale lo stipendio

Il bonus riguarda i dipendenti, pubblici e privati, che abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi per le donne) oppure per Quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi). Chi sceglie di rimanere al lavoro può fare domanda all’Inps e beneficiare della restituzione in busta paga della quota dei contributi previdenziali a proprio carico, pari al 9,19% della retribuzione lorda. Questo importo, esentasse, non confluisce più all’Inps ma si trasforma in un aumento dello stipendio netto. La parte a carico del datore di lavoro, invece, continua a essere versata regolarmente all’Istituto di previdenza.

I primi pagamenti del bonus sono partiti il 2 agosto per i lavoratori dei fondi speciali, mentre da settembre e ottobre sono scattati per dipendenti privati e pubblici secondo le finestre previste. Per chi accede alla pensione anticipata ordinaria i tempi sono più rapidi: la finestra è di tre mesi. Il vantaggio principale è economico: su uno stipendio lordo di 2mila euro l’aumento è di circa 184 euro netti al mese, che salgono a 230 su 2.500 euro lordi. Un beneficio che può risultare più conveniente rispetto alla pensione con Quota 103, calcolata interamente con il sistema contributivo e quindi meno generosa. Di contro, c’è una lieve riduzione dell’assegno futuro di vecchiaia, poiché vengono sospesi i versamenti del lavoratore. Come riporta il Corriere della Sera, le richieste, sebbene non numerose, sono considerate significative dall'Inps, che ricorda come siano state raccolte in appena due mesi dalla circolare che ha avviato la misura.