Dimmi il tuo segno e ti dirò la tua serie tv

Dimmi di che segno sei e ti diró che programma guardare. Ormai non si è più padroni di se stessi ma quest’ultima trovata è davvero curiosa. L’iniziativa è di Netflix e la cosa potrebbe anche avere un senso, basta credere agli oroscopi e a tutto quello concerne i segni zodiacali, la luna, le caratteristiche e ai dettagli legati a questo mondo. Chi non lo è, un fan di tutto ció, puó sfogliare uno dei giornaletti che presentano i palinsesti dei programmi in digitale o delle pay-tv, e scegliersi in piena libertà cosa seguire una volta che ci si spaparanza sul proprio divano.

Ma torniamo all’originale iniziativa di Netflix: dal 21 agosto ha fatto debuttate sulla propria app una nuova lista di proposte televisive articolate in base ai dodici segni zodiacali, ovvero alle costellazioni dello zodiaco. Si chiama “Watchlist” ed è stata ideata da Netflix per andare incontro agli utenti appassionati di questo mondo e per indirizzarli nella scelta dei titoli di Netflix. Secondo questa lista si puntererebbe su un film oppure su una determinata serie o, magari, su un documentario esclusivamente in base alle caratteristiche del proprio segno. Non è presentata come un’iniziativa bislacca questa di Netflix, affatto.

INDIVIDUI

Secondo studi e analisi effettuati dalla celebre piattaforma di Los Gatos, è stato accertato un grosso interesse della cosiddetta Generazione X - quella composta da individui nati tra la metà degli anni’90 e il2010, quindi la prima cresciuta interamente in un mondo digitale - per i segni zodiacali. Interesse che, invece, era andata scemando fra chi era nato prima, diciamo i 40-50enni di oggi. Ma analizziamo, secondo Netflix, cosa si ama guardare in tv secondo il proprio segno.

I nati sotto quello dell’Ariete, caotici ma competitivi, puntano su serie deltipo Squid Game, su reality e su talent come L’amore è cieco (presto in versione italiana) o su Building The Band. I “Tori” amano film demenziali come Notte da leoni, Le amiche della sposa o programmi di cucina. Se sei un Gemello, quindi umoralmente duplice, preferisci umorismo e sentimenti contrastanti in film come Una mamma per amica o nel nuovissimo Too Much di Lena Dunham. I cancerini, emotivi, amano film tipo L’attimo fuggente o serie stile La regina degli scacchi. Per gli energici Leoni, la Watchlist di Netflix consiglia robe piene di pathos come The Crown, The Witcher e, perché no, Emily in Paris. L’arguzia di chi è nato sotto il segno della Vergine richiederebbe film come Oppenheimer, Ocean’s eleven o serie tipo La casa di carta. Per gli equilibrati Bilancia meglio titoli come Miss Detective e Mr. & Mrs. Smith. Se sei uno Scorpione si consiglia la seconda stagione di Mercoledì o il classico Sherlock.

E se per i Sagittari vanno bene titoli come Barbie, One piece o Kaos ecco che per un Capricorno è meglio puntare su Investing Anna o sulla rivelazione crime Dept. Q. Gli Acquari, avventurosi assai, dovrebbero vedersi Star Trek: The Next Generation o l’enigmatico Interstellar. Infine i sognatori Pesci: Watchlist di Netflix consiglia A star is born con Lady Gaga oppure la saga di Harry Potter.

Tutto un gioco, questo di Netflix? Una cosa seria? Una nuova via per suggerire cosa guardare in tv? Sarà: sappiate che chi scrive è del Cancro e, stasera, sarà per la ventesima davanti a Il Padrino. Alla faccia - detto con rispetto sommo - della Watchlist.

