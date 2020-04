Giorgia Meloni spiazzata da Salvini: "La Lega si chiude in Parlamento? Mossa non condivisa con FdI"

29 aprile 2020 a

Le Lega ha organizzato un presidio in Parlamento, dove rimarrà a oltranza fino a quando non arriveranno dal governo Conte le risposte che gli italiani attendono per fronteggiare la crisi economica derivata dal coronavirus. L’annuncio di Matteo Salvini è arrivato come un fulmine a ciel sereno e ha spiazzato anche i principali alleati del centrodestra. Fonti di Fratelli d’Italia spiegano all’Adnkronos di essere sorpresi, visto che da tempo Giorgia Meloni chiede la piena operatività delle Camere e dei suoi organismi. Inoltre, le stesse fonti sottolineano come la mossa del leader leghista non è stata condivisa con FdI e per questo c’è un po’ di amarezza. Lo stesso vale per Forza Italia: “Non siamo stati informati - ha dichiarato Antonio Tajani - non ne so nulla”.

La Lega si chiude in Parlamento: rivolta democratica contro Conte

