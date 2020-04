Coronavirus, Giuseppe Conte alla Camera senza mascherina, il centrodestra non ci sta: imbarazzo per Roberto Fico

30 aprile 2020 a

a

a

Prima ancora che il premier Giuseppe Conte prenda la parola in Aula, la Camera diventa una baraonda. Colpa delle mascherine, perché alcuni deputati del centrodestra pongono una domanda legittima: perché tutti loro possono parlare solo se indossano la mascherina e il premier invece non ne ha bisogno? Gli animi si scaldano subito, il presidente Roberto Fico richiama più volte i colleghi e spiega che il protocollo prevede sempre l’utilizzo delle mascherine per parlare, tranne che nella postazione dell’emiciclo, dove è possibile farne a meno. Alcuni deputati di FdI e Lega non ci stanno, parte una contestazione e il presidente della Camera è costretto a sospendere la seduta subito dopo aver annunciato l’intervento del premier, che è stato rimandato di qualche minuto.

Rivolta alla Camera, seduta sospesa: Conte non deve parlare. Fase 2 e disastri, esplode la rabbia in Parlamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.