Giuseppe Conte al Senato? Ancora senza mascherina e stavolta neppure le distanze di sicurezza: per lui le regole non valgono?

Non è un premier, ma una barzelletta. È il giorno dell'informativa in Parlamento di Giuseppe Conte, chiamato a rispondere sulla Fase 2 e le molteplici critiche incassate da domenica sera in poi. Prima la Camera, dunque il Senato. E a Montecitorio, quando il presunto avvocato del popolo si è presentato in aula, la seduta è stata subito sospesa poiché si è presentato in aula senza mascherina: grida, contestazioni, urla. Tanto che Roberto Fico ha imposto un breve stop. Poi, nel corso del suo discorso, Conte aveva spiegato di non indossarla perché era distanziato da tutti gli altri presenti. Spiegazione che, al netto del buon esempio per certo non dato dal premier, poteva anche reggere. Peccato che poco dopo, al Senato, Conte si sia ripresentato senza mascherina, così come hanno visto tutti in diretta e così come potete vedere nella foto. E peccato che in questo caso il distanziamento non sia stato palesemente rispettato: tutti con la mascherina, tranne lui. Un po' come accaduto a Genova per l'inaugurazione del nuovo ponte: per il premier, forse, le regole non valgono?

