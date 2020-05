Sondaggio Demos, Luca Zaia incalza Conte: fiducia al 50%. Salvini e Lega, adesso la crisi è seria

03 maggio 2020 a

La Lega di Matteo Salvini resta il primo partito in Italia, ma ormai siamo quasi al testa a testa con il Pd di Nicola Zingaretti. Il sondaggio Demos per Repubblica regala cifre allarmanti al Capitano: la Lega ora è al 26,6%, 8 punti in meno rispetto alle Europee di un anno fa (record storico del Carroccio) e 2,2 rispetto a marzo 2020. E il Pd? Incalza sorprendentemente al 21,8%, 0,5 punti guadagnati in un mese ma paradossalmente 0,9 punti persi rispetto alle Europee 2019 (allora, però, correva insieme a Siamo Europei). Dietro, risale prepotentemente il Movimento 5 Stelle (al 16,3%, quasi 2 punti in più rispetto a marzo) e resta stabile Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, sul 13,6%.

Tra i leader, il premier Conte è in calo di 7 punti con il 64%, ma alle sue spalle c'è non un leader nazionale, bensì un governatore in prima linea contro il coronavirus come Luca Zaia con il 50%. Il modello Veneto fa sorridere la Lega sicuramente più di quello Lombardia: Attilio Fontana è al 37%, esattamente come Salvini.

