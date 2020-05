Luca Zaia replica a Massimo Cacciari: "Io premier? Un incubo: i suoi elogi solo per dar contro a Salvini"

04 maggio 2020 a

Luca Zaia è l’eroe positivo che è emerso durante l’emergenza coronavirus. Il governatore leghista è inattaccabile per il lavoro svolto nella gestione della crisi sanitaria, al punto che anche gli avversari politici ne riconoscono i meriti. Gli ultimi sondaggi lo danno in forte ascesa in termini di consensi, qualcuno ha malignamente sussurrato che potrebbe contendere la leadership della Lega a Matteo Salvini in qualità di leader nazionale della Lega. “Zaia premier? Un incubo”, ha dichiarato il diretto interessato: “Ringrazio tutti, ma ho preso un impegno con il Veneto, ricordo che ho lasciato il ministero dell’agricoltura per fare il governatore. E quindi non ho altre mire e aspirazioni. Io al vertice della Lega? Il segretario è Salvini, punto e basta”. Discorso chiuso quindi per Zaia, che ha anche commentato l’intervista di Massimo Cacciari, che ha lodato il suo operato: “Il fatto che ci siano oppositori così importanti che dicano che sono bravo già si commenta da solo. L’obiettivo non è di dire che io sono bravo, ma di far intendere che qualcun altro non lo è”.

