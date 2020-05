Enrico Mentana: "Ma quali sondaggi Swg falsi". Poi la bomba sulle intenzioni di voto: Meloni e Salvini, cosa succede

04 maggio 2020 a

a

a

“I soliti del web hanno tirato fuori delle voci secondo cui i nostri sondaggi sarebbero falsi”. Enrico Mentana smonta con una risata la polemica sulle rilevazioni di Swg per il TgLa7: “Vengono sfornati nel pomeriggio di lunedì, prima della diretta. I numeri veri sono solo questi”. Poi il direttore ha dato notizia delle intenzioni di voto aggiornate al 4 maggio: il dato più clamoroso è tutto interno al centrodestra, con la Lega di Matteo Salvini che perde 0,9 in una sola settimana e scende al 27,3%, mentre Giorgia Meloni fa registrare un botto clamoroso (+1,1) e vola con Fratelli d’Italia al 14,9%. L’ex ministra vede sempre più vicino il Movimento 5 Stelle, che pure ha fatto registrare un aumento sorprendente nell’ultima settimana (16,2%, +0,8), ma questo prima che scoppiasse lo scandalo giustizia con Alfonso Bonafede protagonista in negativo. Secondo il sondaggio Mentana non c’è stata invece la crescita di Forza Italia: Silvio Berlusconi ha perso lo 0,8, scendendo al 5,3%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.