Alessandra Ghisleri e i sondaggi sulla fiducia in Giuseppe Conte: "Una favola, qui si bara"

05 maggio 2020 a

Il "mistero" della fiducia di cui gode Giuseppe Conte continua ad appassionare. Il dato, in sé e per sé, è piuttosto solido. Eppure va letto, interpretato alla luce dell'emergenza coronavirus. Insomma va pesato quanto i fatti degli ultimi mesi lo abbiano aiutato a guadagnare consensi e se, effettivamente, quell'avanzamento può essere considerato dal premier un buon dato politico. E su questo punto, Alessandra Ghisleri, mostra di avere qualche dubbio. Almeno stando a quanto rivelato da Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale. Secondo Minzo, infatti, quando si parla della fiducia in Conte, la "maga dei sondaggi" si "infervora". "Qui si bara - sbotta la presidente di Euromedia Reserach -: per la maggior parte degli Istituti è sotto il 50%. Per me tra il 42-44%. Invece, è stata costruita questa favola". Insomma, per la Ghisleri quella della maxi-fiducia in Conte è una "favola" bella e buona. Punto e stop.

"Meno 20 o 30%". La bufala della super-fiducia in Conte: come stanno le cose, il sondaggio della Ghisleri

