Fuori dal Coro, Giorgia Meloni durissima contro Lucia Azzolina: "Tutti giustamente la deridono"

Nel mirino di Giorgia Meloni ci finisce Lucia Azzolina, la disastrosa ministra dell'Istruzione grillina. Già, le ultime "performance" dell'esponente M5s hanno infatti lasciato tutti di stucco. Ci si riferisce alla proposta-sparata di far ripartire a settembre le scuole con le classi riempite a metà, su turni. Un clamoroso delirio contro il quale, ospite a Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete 4, la leader di Fratelli d'Italia punta il dito: "Se non fossimo di fronte a una tragedia tutto ciò sarebbe estremamente comico. Le pare normale che abbiamo un ministro dell'Istruzione che va in televisione e presenta delle proposte che poi tutti giustamente deridono: questa era una proposta da deridere, mi dispiace. E poi il giorno dopo dice: no, ma era un'idea. Ma se è un'idea non la dire: prima studia, verifica la praticabilità, confrontati e poi uno presenta quello che vuole fare", conclude Giorgia Meloni.

