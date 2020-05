CartaBianca, Matteo Salvini disinnesca i tentativi di polemica: "Luca Zaia? Sono felice del suo successo"

06 maggio 2020 a

È l'uomo del momento, Luca Zaia: in altissimo nei sondaggi, spinto addirittura da influenti ambienti economici, si pensi per esempio al ritrattone che gli ha dedicato il Financial Times, che lo propone come uomo "buono" per la guida dell'Italia nel tentativo di ripresa dopo il dramma del coronavirus. E il fatto che sia l'uomo del momento viene usato da più parti, va da sé, contro Matteo Salvini, e il fatto che il governatore del Veneto abbia smentito in ogni modo l'interesse per la politica a livello nazionale non basta a fermare le voci: ma davvero Zaia "farà le scarpe" a Salvini? Il Doge mette in ombra il Capitano? Un tema che, in modo un poco serpeggiante, è arrivato anche a CartaBianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer su Rai 3, nella puntata di martedì 5 maggio, dove l'ospite era proprio Salvini. E chiamato a commentare le vicende che riguardano il governatore del Veneto, il segretario della Lega ha risposto: "Luca Zaia? Sono felice che un uomo della Lega sia più apprezzato di tanti ministri. È un amministratore che fa bene il suo lavoro". Chiaro e semplice: insomma, nella Lega si fa gioco di squadra, al di là delle mille voci con cui si cerca di incrinare la "pax" all'interno del Carroccio.

