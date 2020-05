Coronavirus e vacanze estive, Dario Franceschini ammette: "Si faranno, ma saranno diverse", spuntano delle clausole

06 maggio 2020 a

A mettere il cuore in pace agli italiani ci pensa Dario Franceschini. "Se mi si chiede: quest'estate si faranno le vacanze? Sì, si faranno - ammette per poi aggiungere una piccola clausola - Ma saranno diverse, dovremo osservare il distanziamento, la sanificazione e tutte le regole che conosciamo, ma le vacanze si potranno fare". Il ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, durante un'informativa al Senato, ha però "scaricato" le responsabilità al Comitato tecnico-scientifico impegnato nell'emergenza coronavirus. "Non è soltanto la politica a decidere, noi dobbiamo ascoltare le indicazioni sulla prevenzione del contagio e del ritorno del rischio epidemiologico".

Proprio su questo il dem ha chiesto al Cts di avere, nel più breve tempo possibili, linee guida affinché anche gli stabilimenti balneari possano organizzarsi. "Entro questa settimana - ha promesso - ci saranno le prescrizioni, che consentiranno, in base all'andamento dei dati epidemiologici, quando sarà possibile ripartire settore per settore".

