Licia Ronzulli, l'agguato a Franceschini in Senato: gli consegna paletta e secchiello, il ministro resta di sasso

07 maggio 2020 a

a

a

Un "agguato" in Senato. Licia Ronzulli di Forza Italia consegna al ministro della Cultura con delega al Turismo Dario Franceschini, decisamente spiazzato, paletta e secchiello.

"Hanno trasmesso terrore e ora ci condannano a fallire". Fase2, il mondo della notte bombarda Conte e Gualtieri

"Sono il simbolo delle spiagge e del turismo italiano, sono il petrolio italiano - spiega l'azzurra in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia -. Per chi non lo sapesse, il ministro è venuto in aula e ha raccontato la sua visione del turismo italiano. Sicomme non ha detto nulla, gli ho regalato paletta e secchiello per ricordargli di un settore che il ministro ha completamente dimenticato". E la dem Alessandra Moretti assiste attonita alla figuraccia dell'ìllustre collega di partito (smemorato).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.