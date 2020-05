Sondaggio Supermedia, FdI oltre il 14%: Giorgia Meloni sfonda il muro. Giù la Lega, risalgono i grillini

07 maggio 2020 a

Altro giro, altro sondaggio. E l'ultima rilevazione conferma due costanti: il calo della Lega di Matteo Salvini e l'imperiosa avanzata dei Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Si tratta del sondagio realizzato da Agi e YouTrend, la cosiddetta Supermedia, che questa settimana ha raccolto i dati di otto istituti. Il Carroccio resta sempre primo partito, pur in calo dell'1,4 per cento. Insomma, viene confermato il momento non brillantissimo per Salvini: la Lega è comunque primo partito, al 26,7 per cento. Segue il Pd di Nicola Zingaretti, che salgono di 0,2 punti percentuali assestandosi al 21,3 per cento. Quindi i grillini, con il M5s in netta ascesa: cresce dell'1,1% e si porta al 16,2%, un poco sopra i minimi registrati qualche settimana fa.

Ma come detto, per quanto la crescita sia meno contenuta rispetto a quella del M5s, ad impressionare sono le cifre di FdI della Meloni, che continuano settimana dopo settimana a guadagnare consenso: oggi il partito viene dato sopra al 14%, al 14,1% per la precisione, in salita di ulteriori 0,5 punti percentuali. Piccola sorpresa per Forza Italia, che dopo una serie di sondaggi positivi viene data in lievissimo arretramento, dello 0,1%, dunque al 6,5 per cento. Continua poi il tuffo negli abissi di Italia Viva di Matteo Renzi, al 3,3% e in calo dello 0,1 per cento. Al 2,8% La Sinistra (-0,1%). stabili all’1,9% i Verdi, all’1,8% Azione di Carlo Calenda e infine all’1,6% Più Europa di Emma Bonino.

