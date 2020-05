PiazzaPulita, sondaggio Index sulla fiducia nei leader: Giorgia Meloni incalza Giuseppe Conte

08 maggio 2020 a

Come ogni giovedì sera, a PiazzaPulita di Corrado Formigli fanno irruzione i sondaggi Index. Interessante la rilevazione sulla fiducia nei leader politici, che pur senza grandi sommovimenti dimostra come il trend per Giuseppe Conte sia in calo e, soprattutto, per Giorgia Meloni in crescita da qualunque parte lo si guardi: per il partito, Fratelli d'Italia, e per lei in termini di fiducia (e chissà quanto questa circostanza "piaccia" a Formigli...). La fiducia di Conte, in calo di 1 punto, si assesta al 40 per cento. Certo alta, ma neppure poi così alta, considerato che è stato il politico per ovvie ragioni più esposto nella gestione dell'emergenza coronavirus (e i sondaggisti in questi mesi ci hanno più volte spiegato che, in simile situazioni, la fiducia per "ragioni naturali" sarebbe portata ad esplodere). Si passa poi alla Meloni, seconda nella graduatoria della fiducia dei leader in Italia: a lei il 33%, in crescita di 1 punto percentuale. Cifre pesantissime. Quindi Matteo Salvini, a un solido 30% seppur in calo dell'1 per cento. Quindi Nicola Zingaretti stabile al 23%, Silvio Berlusconi in calo di 1 punto al 16%, Carlo Calenda stabile al 17%, Luigi Di Maio stabile al 14% e Matteo Renzi altrettanto stabile all'infimo livello dell'11 per cento.

