Silvio Berlusconi, nuova intesa con Matteo Salvini? Al centro la sfiducia a Bonafede

Dopo settimane di gelo con divergenze di opinioni praticamente su tutto Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono tornati a parlarsi. I due, secondo Affari italiani, avrebbero anche concordato più coordinamento e niente più show in solitaria da parte del leader leghista, mentre il Cavaliere dovrà fare la sua parte e darsi da fare in vista della mozione di sfiducia nei confronti del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Rimangono però in sospeso i dossier già aperti, come quello riguardante il Mes: Matteo Salvini non è minimamente intenzionato a fare marcia indietro sulla questione.

"È una caz***, gli altri non lo prendono": il Cav osanna il Mes, la Lega lo stronca

I due peraltro hanno anche lo stesso pensiero sul destino di Giuseppe Conte e della sua maggioranza di governo: entrambi sono ormai convinti che il premier andrà a casa solamente se la situazione economica dovesse farsi pesante o se la situazione sanitaria dovesse esplodere nuovamente in tutta la sua virulenza.

