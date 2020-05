Sondaggio di Termometro Politico, cambio di rotta per il Movimento 5 Stelle: è il partito che in media cresce maggiormente

11 maggio 2020 a

a

a

Il Movimento 5 Stelle mette d'accordo tutti i sondaggi: è la forza politica cresciuta maggiormente in questa settimana. A darne conto sono i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico, che prende in considerazione la settimana dal 3 al 9 maggio e mette a confronto le rilevazioni di 7 istituti: Demos&pi., SWG, Ixé, Euromedia Research, EMG, Index Research e Tecné. Per la Lega non ci sono novità: il partito di Matteo Salvini cala ancora attestandosi in media al 26,5 per cento. E così la distanza fra il Carroccio e il Partito Democratico, complessivamente stabile e accreditato mediamente al 21,3 per cento, si accorcia a poco più di 5 punti percentuali.

"Ma non diciamo balle". Giletti tutto da godere: ridicolizza il grillino Giarrusso (che delirio su Bonafede)

Con un dato medio del 15,6 per cento, il M5s è dunque la formazione che cresce maggiormente nella media settimanale, mettendo d’accordo tutti gli istituti nel segnalare un trend positivo rispetto alla propria precedente rilevazione. Buone notizie anche per Fratelli d’Italia, che si attesta in media al 14,1 per cento e Forza Italia che raggiunge il 6,7. Raggiunge la soglia di sbarramento fissata dall'attuale legge elettorale Italia Viva che vanta un 3,2 per cento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.