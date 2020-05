Massimo Giletti a Non è l'Arena, telefona Giarrusso e lui lo zittisce: "L'hai detto, non diciamo balle"

11 maggio 2020 a

Il caso Bonafede Di Matteo tiene ancora banco a Non è l'Arena, Massimo Giletti, che ha sollevato il polverone sui rapporti tra il ministro della Giustizia grillino e il pm anti-mafia, riceve in diretta una telefonata dall'eurodeputato del M5s Dino Giarrusso e finisce a pesci in faccia per l'ex inviato delle Iene. "Nino Di Matteo non ha telefonato perché ho usato il termine 'trattativa'", si difende Giarrusso. E Giletti, prontamente, replica travolgendo l'europarlamentre: "L'hai detta, non diciamo balle". Un Giletti assolutamente incontenibile sul caso-Boanfede: anche il grillino Giarrusso, insomma, ne esce con le metaforiche ossa rotte. In attesa della prossima puntata, magari domenica prossima...

