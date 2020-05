M5s, Nicola Morra si scusa dopo la puntata di Mezz'ora in più: "La mia performance dalla Annunziata non è stata all'altezza"

11 maggio 2020 a

Mai visto niente di simile. Nicola Morra, dopo essere stato ospite di Mezz'ora in più, si scusa pubblicamente con il Movimento 5 Stelle. "Io vi debbo chiedere scusa, devo chiedere scusa a tutti quanti voi sostenitori del M5S, cittadini che credono nei valori e negli ideali del Movimento, perché non sono stato all’altezza". Il senatore pentastellato, nonché presidente della Commissione Antimafia, si è inginocchiato al M5s in una diretta Facebook. "Ieri - ha spiegato - sono stato ospite, seppur in collegamento, presso la trasmissione di Lucia Annunziata, e ho dovuto ragionare di scarcerazioni facendo capire, tentando di far capire, come il governo abbia in qualche modo affrontato celermente l’emergenza scarcerazioni una volta presa coscienza, emanando due decreti legge, uno ad aprile, uno a maggio, che hanno tamponato l’emergenza, e provvedendo a mettere a capo del Dap, dopo le dimissioni del dottor Basentini, persone che evidentemente sono riuscite in tempi rapidissimi con mezzi loro personali, cioè con intelligenza e competenza, a frenare un’emorragia che sembrava impressionante" .

Fin qui nulla di strano se non fosse che il cinquestelle ha iniziato a giustificarsi: "Sono qui a chiedervi scusa perché per quanto la mia cosiddetta performance sia stata da me intesa come abbastanza efficace", e "per quanto il video della mia prestazione, della mia intervista con Lucia Annunziata, stia ottenendo dei numeri impressionanti sulla mia pagina, almeno così mi dicono gli esperti, evidentemente non debbo aver soddisfatto alcuni parametri, tant’è che sulle pagine del Movimento non sono stato condiviso". Una dichiarazione mai sentita prima d'ora e che dà da pensare parecchio sulle relazioni all'interno del Movimento, perché sa tanto di sottolissima stilettata ai vertici, Vito Crimi e, di fatto, Luigi Di Maio.

