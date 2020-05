Silvia Romano, Giorgia Meloni: “Non c'è libera conversione in catene. Il governo stani gli infami terroristi islamici”

12 maggio 2020 a

“Da donna e da madre ho molto sofferto nel confrontare le foto di Silvia che partiva per il Kenya e quella di quando rientra con addosso la divisa islamista che i terroristi fanno indossare alle loro donne”. Così Giorgia Meloni è intervenuta con un video sui social sul caso di Silvia Romano, tornata a casa dopo 18 mesi di prigionia. “Da italiana ho sofferto a vedere quelle immagini - ha sottolineato - che rappresentano un segno di sottomissione. Si dice che si sia convertita liberamente, ma le scelte libere le fanno le persone libere, non quelle in catene. La pratica di rapire giovani donne ai fini della loro conversione è particolarmente in voga in un certo mondo fondamentalista”. Poi la Meloni si è appellata al governo: “Mi aspetto che vada a stanare casa per casa, buca per buca i carcerieri di questa ragazza, infami fondamentalisti e terroristi islamici che pensano di poter convertire a forza interi popoli e migliaia di donne”.

