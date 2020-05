Sondaggio, brutte notizie per Luigi Di Maio: "Il ministro è l'unica figura dell'esecutivo a non raggiungere una maggioranza di apprezzamenti"

16 maggio 2020 a

Luigi Di Maio da questa emergenza coronavirus ne esce con le ossa rotte. Secondo uno studio a cura dell'Università di Siena e del'Istituto affari internazionali (Iai), il ministro degli Esteri è "l'unica figura dell'esecutivo a non raggiungere una maggioranza di apprezzamenti". Il sondaggio svela infatti che il grillino non va oltre il 45 per cento dei consensi. Diversa sorte invece per Giuseppe Conte. Il suo operato è ritenuto "positivo" per il 60 per cento degli italiani. Eppure, come spiega l'analisi riportata dalla Stampa, il premier non può dormire sonni tranquilli: "Questo capitale di fiducia è inevitabilmente destinato a dissiparsi". Buona anche la cifra di gradimento che investe Roberto Speranza. Per il 62 per cento degli italiani il ministro della Salute ha agito bene contro il Covid-19.

Non è da meno però Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica è giudicato positivamente dal 65 per cento del campione. Il quadro, ovviamente, si fa più complesso quando si chiede un giudizio sui presidenti di regione. Vicini all'80 per cento di gradimento sono Vincenzo De Luca, Luca Zaia, Stefano Bonaccini, Donatella Tesei. Anche se questa non è una novità.

