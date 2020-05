Lucia Azzolina, l'attacco della Lega di Salvini via social sulla maturità 2020

16 maggio 2020 a

a

a

Nel giorno della presentazione dei nuovi contenuti della maturità 2020 da parte della ministra Lucia Azzolina, la Lega di Matteo Salvini sbeffeggia via social il lavoro dell'esponente grillina. In particolare via Twitter i leghisti fanno notare che presentare la nuova piattaforma dell'esame di maturità, come ha fatto la Azzolina, è stato un boomerang.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLegaSalvini%2Fstatus%2F1261647850255134722&widget=Tweet

Infatti nel post si vedono le reazioni di chi ha seguto la diretta della Azzolina e sono molto di più le bocciature che i like. Facile così per la Lega commentare con il titolo: Azzolina bocciata dagli studenti. "Dicono che il ministro Azzolina abbia riscosso successo..." il commento finale del post leghista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.