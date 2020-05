Matteo Salvini e il "servizio pubblico" su Giuseppe Conte: "Solidarietà a giornalisti e spettatori del Tg1"

16 maggio 2020 a

Il Tg1? Sembra essersi trasformato nel TgConte. Parola di Matteo Salvini, che non gradisce l'onnipresenza del premier sul primo canale. Anche se stavolta l'attenzione è giustificata dall'attesa per la conferenza stampa di Giuseppe Conte, che ha annunciato le nuove misure (in realtà già note e stranote) comprese nel decreto delle riaperture. "La mia solidarietà a giornalisti e spettatori del Tg1 - ha scritto sui social il segretario della Lega - da tempo costretti a trasmettere e a sorbirsi non il servizio pubblico ma il TgConte". E Salvini doveva ancora vedere il meglio, o il peggio, a seconda dei punti di vista: la conferenza del premier non è stata altro che la ripetizione dell'elenco delle riaperture, note ormai a tutti da giorni.

