Giuseppe Conte, la battuta imbarazzante col giornalista: "Se lei ritiene di poter fare meglio di Arcuri, allora.."

16 maggio 2020

Se Domenico Arcuri sulle mascherine ha lavorato bene, non osiamo neanche immaginare cosa avrebbe potuto combinare lavorando male. Fatto sta che Giuseppe Conte lo ha difeso a spada tratta davanti ai giornalisti: “Prima di valutare l’operato, la inviterei a porsi nelle sue condizioni - ha dichiarato il premier in risposta ad una domanda sul commissario - a ripercorre il lavoro che ha dovuto fare fin dall’inizio quando in tutto il mondo si è scatenata una pandemia ed era pressoché impossibile procacciarsi una partita di mascherine”. Ma non è tutto, perché secondo Conte “quello che ha fatto Arcuri è chiaro e trasparente. È stato un impegno faticoso, non sottovaluterei la qualità del suo operato. Se poi lei ritiene di far meglio, ne terrò conto per il futuro”. Quest’ultima frase ha scatenato molte polemiche sui social, a partire da Claudio Borghi che ha replicato con un “ma chi c***o sei?” che non ha bisogno di molte spiegazioni.

