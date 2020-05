Che tempo che fa, Massimo D'Alema confessa a Fabio Fazio: "Il cattivo esempio"

18 maggio 2020 a

a

a

Sembra una sorta di confessione, quella consegnata da Massimo D'Alema a Fabio Fazio nel corso della puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 2 domenica 17 maggio. L'ormai ex eminernza grigia della sinistra faceva il punto sulla gestione politica dell'emergenza coronavirus, e ad un certo punto il conduttore gli ha chiesto conferma circa il fatto che "molti politici vengono a chiederle consigli". Insomma, è vero? Lo conferma. E D'Alema, per rispondere, cita Fabrizio De Andrè: "Chi non può più dare cattivi esempi dà buoni consigli". Insomma, ha risposto citando Bocca di Rosa. Una confessione, appunto: chi non può più dare cattivi esempi...

"Fratacchione, definizione perfetta". Fabio Fazio disintegrato da Aldo Grasso: il critico non aveva mai picchiato così duro

"Quanto lo paghiamo per essere sempre in tv?". Esposto su Burioni: quel rapporto "fruttuoso" con Fazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.