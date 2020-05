Carlo Calenda a L'aria che tira: "Tamponi, il Veneto di Luca Zaia un punto di riferimento"

19 maggio 2020 a

Nessuno sconto per il governo di Giuseppe Conte e per la maggioranza, anche al costo di spendersi nell'elogio di Luca Zaia. Si parla delle parole di Carlo Calenda a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, dove il leader di Azione fa il punto sulla ripartenza post-coronavirus. Che rischi corriamo? "Servono i tamponi - rimarca Calenda -, così come stanno facendo il Veneto e in parte l'Emilia Romagna", premette. Dunque, l'elogio del Doge: "Una regione come il Veneto, che è un punto di riferimento, fa circa 9mila tamponi al giorno. Questa è la cosa che il governo dovrebbe prescrivere", conclude Calenda. Parole che strapperanno più di un sorriso a Luca Zaia.

