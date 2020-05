Daniela Santanché critica Giuseppe Conte: "Non eravamo preparati al coronavirus? Ma se ci avete additati come folli"

19 maggio 2020 a

“Non eravamo completamente preparati per una crisi globale così grande”. Giuseppe Conte è uscito allo scoperto durante l’assemblea dell’Oms, contraddicendo le sue stesse dichiarazioni, dato che in passato aveva più volte assicurato che l’Italia era pronta. Ma gli oltre 30mila morti già lo avevano ampiamente smentito, adesso la conferma è arrivata anche dal premier, che ha comunque esaltato il suo lavoro: “Abbiamo dimostrato grande capacità di recupero, ma ora siamo chiamati a imparare le nostre lezioni e sicuramente abbiamo lezioni da imparare”. Daniela Santanché ha commentato in maniera dura l’ultima uscita di Conte: “E no Giuseppi, miracolato a spese dell’Italia, noi abbiamo lanciato l’allarme, chiesto di chiudere le frontiere, di imporre quarantene, di attrezzarci. Ci avete additato come folli. Abbia almeno pudore”.

