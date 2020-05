Le Iene, Malena vietata ai minori: quarantena con l'inviato, succede di tutto. Finale con pelo all'asta: chi ha vinto (e quanto ha pagato)

20 maggio 2020 a

Un pezzo da collezione. Anzi, un pelo. Di Malena. La diva a luci rosse pugliese ex consigliera del Pd, lanciata da Rocco Siffredi e dall'Isola dei famosi, è protagonista di un esperimento sociale a Le Iene. Dopo aver passato alcuni giorni di quarantena con l'inviato Alessandro Di Sarno, mosttrandogli sex toys e illustrandogli pratiche privatissime e segreti professionali, ha accettato di mettere all’asta un suo pelo. Tantissime le richieste, sottolinea la trasmissione cult di Italia 1, ma un solo vincitore: il fortunato (o pazzo?) è Antonio, che alla modica cifra di 1.023 euro potrà raccontare ai nipotini un giorno di essere entrato in possesso di una merce così rara e preziosa. Per la cronaca, perlomeno tutto il ricavato dell'inziativa andrà in beneficenza all’associazione Il giardino delle idee di Torino che aiuta anziani e famiglie in difficoltà.

