Salvini replica a Riccardo Ricciardi: "Ominicchio, sciacquati la bocca prima di parlare della Lombardia"

Dopo l'informativa di Giuseppe Conte sulla Fase 2 e il caos generato da Riccardo Ricciardi, è Matteo Salvini a prender parola: "Non è stato un attacco ma un insulto ai lombardi", ha replicato il leader della Lega. Il deputato grillino ha infatti infiammato l'aula della Camera sparando a zero sulla Regione più colpita dal coronavirus e su chi la gestisce. "La Lega ha parlato di resistenza antifascista. Ha fatto addirittura mezz'ora di ritardo nelle conferenze stampa" è solo una delle deliranti accuse.

Video su questo argomento M5s attacca modello Lombardia, esplode la bagarre in aula, Fico costretto a sospendere la seduta

Uscite che a Salvini non sono affatto piaciute: "Gli rispondo con le parole del professor De Donno, non un politico dunque - ha proseguito -: 'lasciateci in pace, lasciateci lavorare, ci è esplosa una bomba in casa'. Questo piccolo uomo, questo ominicchio - ha detto ancora a Ricciardi - si sciacqui la bocca prima di parlare dei cittadini lombardi e della sanità lombarda".

