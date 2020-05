Sergio Mattarella bacchetta Conte, retroscena dal Colle e riunione con i consiglieri

21 maggio 2020 a

Anche Sergio Mattarella sembra non apprezzare a pieno quanto sta accadendo al governo. Secondo un retroscena di Dagospia il presidente della Repubblica avrebbe addirittura riunito tutti i suoi consiglieri per una riflessione approfondita sull'esecutivo giallorosso, "la sua debolezza, e come aiutare Conte a superare questa fase", dice Dago. Il coronavirus ha reso questa maggioranza ''inevitabile". E così al Colle non resta che bacchettare Giuseppe Conte e compagni, perché - prosegue Dago - "il governo deve essere stabile almeno per tutta l'estate, poi si vedrà se operare un rimpasto o addirittura andare al voto". E quanto accaduto in questi giorni, con un dietrofront di Matteo Renzi sulla mozione di sfiducia ad Alfonso Bonafede dopo che ha lanciato minacce alla tenuta del Conte bis a più non posso, è la riprova del caos totale.

