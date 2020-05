Riccardo Ricciardi, Alessandro Morelli attacca il Tg1: "Ha rilanciato fake news, un'infamità da parte del direttore"

22 maggio 2020 a

a

a

"Il Tg1 é peggio del Tg di stato della Corea del Nord". Alessandro Morelli non ci va per le leggere. Il leghista attacca viale Mazzini, reo di "rilanciare persino la fake news di Riccardo Ricciardi". Morelli fa riferimento a quanto accaduto in Aula dove il deputato grillino ha attaccato la sanità lombarda. In questa occasione, durante la diretta del Tg1 delle 20, "è accaduto una cosa imbarazzante, grave". Il Tg ha infatti rilanciato una "fake news": "L'ospedale della Fiera di Milano è stato completamente finanziato da cittadini privati e non con soldi pubblici come sosteneva il grillino". Per il leghista si tratta di "un'infamità del direttore del Tg1, che non è intervenuto a riguardo".

"Faccia pace con se stesso". Qualcuno fermi il grillino Ricciardi: ora insulta pure Giorgetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.