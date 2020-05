Sondaggio di Termometro Politico: la fiducia in Giuseppe Conte cala per la terza settimana di fila

23 maggio 2020 a

I sondaggi non lasciano scampo a Giuseppe Conte. Il premier esce da questa emergenza con le ossa rotte. Secondo le ultime rivelazioni di Termometro Politico, infatti, per la terza settimana consecutiva cala la fiducia degli italiani in Conte. Nel dettaglio ad avere poca o nessuna fiducia nel capo del governo è il 56,7 per cento degli italiani contro il 42,7 di chi invece ha abbastanza e molta fiducia nel premier. Numeri netti che dimostrano quanto già preventivato: il coronavirus ha indubbiamente unito i cittadini attorno alla figura dominante, ma il futuro è incerto. Giusto ieri, venerdì 22 maggio, gli italiani si erano espressi negativamente rispetto a un partito che appoggiasse una coalizione pro-Conte. Insomma, l'Italia ripaga il governo con la sua stessa moneta.

