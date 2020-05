Luca Palamara, Bonafede rompe il silenzio: "Non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, per questo serve un nuovo sistema elettorale"

24 maggio 2020 a

a

a

Alfonso Bonafede rompe il silenzio sul caso-Luca Palamara, quello che sta scuotendo tutta la magistratura. "Il vero e proprio terremoto che sta investendo la magistratura italiana dopo il cosiddetto 'Caso Palamara' impone una risposta tempestiva delle istituzioni. Ne va della credibilità della magistratura, a cui il nostro Stato di diritto non può rinunciare", scrive su Facebook il ministro della Difesa. Al centro del progetto - promette il Guardasigilli - ci sarà un nuovo sistema elettorale "sottratto alle degenerazioni del correntismo; l'individuazione di meccanismi che garantiscano che i criteri con cui si procede nelle nomine siano ispirati soltanto al merito; la netta separazione tra politica e magistratura con il blocco delle cosiddette 'porte girevoli'", Per il grillino si tratta di una decisione necessaria per "tutti quei magistrati che non meritano di essere trascinati in un vortice di polemiche che mira a fare di tutta l’erba un fascio".

"Salvini una mer***?". Vergognosa risposta di Molinari, che figuraccia (e il leghista lo massacra)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.