Non è l'arena, Gianluigi Paragone e i "dimenticati" dal governo: la verità che fa rabbia sul Decreto Rilancio

Una scomoda verità, quella snocciolata da Gianluigi Paragone a Non è l'arena di Massimo Giletti, in onda su La7. Si parlava dell'emergenza coronavirus, degli aiuti che tardano ad arrivare da parte del governo. Nel mirino dell'ex grillino ci finisce il decreto Rilancio: "Un decreto sbagliato, pensato a metà marzo e partorito a metà maggio", premette. Dunque, aggiunge: "Il Paese ha sempre avuto convenienza a guardare i grandi mentre i piccoli imprenditori si sono sempre arrangiati", conclude Gianluigi Paragone. Ed è esattamente quello che sta accadendo in questi giorni.

