Coronavirus, zero morti in Lombardia? Attilio Fontana: "Dato ufficiale ma da prendere con le pinze"

Ha fatto scalpore il dato arrivato domenica dalla Lombardia: zero morti per coronavirus registrati il 24 maggio. Un dato che a molti è sembrato improbabile, impossibile: probabilmente, c'è stato un errore di comunicazione. E nella mattinata di lunedì, anche il governatore Attilio Fontana invita alla calma, a tenere i piedi ben saldi a terra. Ospite a Rtl 102.5, commentando le cifre sull'andamento dell'epidemia in regione, ha spiegato che il dato "va preso con le pinze". Questo perché di domenica "la comunicazione dei dati non è sempre precisa e perfetta, a volte arriva in ritardo". Fontana, comunque, ha poi aggiunto: "La cosa che rasserena è il numero dei nuovi contagi. Il dato sugli zero decessi è assolutamente ufficiale, è una cosa positiva ma non illudiamoci che sia finita. Non voglio dare troppo entusiasmo, già la gente lo ha manifestato, in questi ultimi giorni si sono viste le movide e gli assembramenti. Non vorrei che questi dati creassero eccessivo entusiasmo", ha concluso il governatore.

