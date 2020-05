Giorgia Meloni sugli assistenti civici: "In agricoltura meglio i clandestini, ma per spiare gli italiani..."

25 maggio 2020 a

I 60mila assistenti civici ricercati dalla Protezione Civile sono diventati il caso del giorno. Il governo difende con un certo imbarazzo una scelta non ponderata e dettata dal panico da movida, ma intanto è costretto ad incassare gli attacchi più che giustificati provenienti da tutte le parti. Giorgia Meloni si è unita al coro di chi è contrario agli assistenti civici: “Abbiamo proposto di impiegare i percettori del reddito di cittadinanza in agricoltura, ma il governo ha detto che è sbagliato e ha preferito fare una sanatoria per i clandestini”. La leader di Fratelli d’Italia si domanda se sia normale invece “impiegare 60mila assistenti civici (molti percettori rdc) per spiare gli italiani mentre fanno l’aperitivo”. La risposta di gran parte degli italiani sembra essere “no”, anzi piovono le richieste alla Meloni di “bloccare questo governo folle”.

Video su questo argomento "Una sconfitta sociale, ribellatevi ma con la mascherina": Luca Zaia contro gli assistenti civici

