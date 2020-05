Silvio Berlusconi perde pezzi in Senato, Elena Testor passa alla Lega: "Il Cav non mi ha chiamata, scelta naturale"

25 maggio 2020 a

a

a

“Ho deciso di passare alla Lega perché è molto più vicina al mio modo di essere e di fare politica, ma soprattutto perché è più legata al territorio”. Così la senatrice Elena Testor ha annunciato l’ingresso nella squadra di Matteo Salvini. Continua invece a perdere pezzi Silvio Berlusconi: prima di lei, avevano lasciato Forza Italia due parlamentari siciliani, Francesco Scoma e Nino Germanà. Eletta alle ultime politiche nel collegio di Pergine Valsugana con il centrodestra, per la Testor si tratta di un ritorno alle origini, visto che nel 2013 si era candidata alla Camera con la Lega. “Il mio obiettivo è sempre stato quello di portare le istanze del territorio a Roma - ha spiegato la senatrice - mi riconosco di più nel partito di Salvini”. La Testor ha avvisato la Bernini della sua scelta qualche giorno fa, ma non ha avuto alcun contatto telefonico con il Cavi: “Penso sia stato informato dal capogruppo al Senato. Rimpianti? No, devo dire che è stato un percorso naturale. Personalmente credo che Fi perde pezzi perché ha poca forza sui territori, serve uno stretto legame con la gente e soprattutto in questo momento di crisi le persone non devono sentirsi sole”.

"Un sondaggio riservato". Parla Berlusconi: cifre pazzesche per Forza Italia, ribaltone nell'alleanza?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.