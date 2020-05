Sondaggio Swg per Mentana: incoronazione totale di Silvio Berlusconi. In una settimana ottiene il +0,6 per cento

25 maggio 2020 a

Le forze politiche al governo non escono bene da questa emergenza. A battezzare il declino di Pd e M5s il sondaggio di Swg realizzato per il Tg La7 di Enrico Mentana. Nella serata di lunedì 25 maggio le cifre parlano chiaro: i dem si fermano al 20,2 per cento calando di -0,4, così come i pentastellati che arrivano al 15,7 per cento un -0,3 punti percentuali. Anche Matteo Salvini vede scendere, seppur di poco (-0,1), la sua Lega che passa dal 27 al 26,9.

Buone notizie per Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, sia Forza Italia che Fratelli d'Italia crescono. La prima del +0,6 e i secondi del +0,5. E così i due alleati si aggiudicano rispettivamente il 6,3 e il 14,5. Ma il dato peggiore lo ottiene Matteo Renzi che perde ancora il -0,3 toccando la soglia del 2,7 per cento.

