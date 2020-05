Giorgia Meloni a Quarta Repubblica: "Piazza vietata all'opposizione, ma per il 25 aprile sì. Magistrati, fine dello stato di diritto"

26 maggio 2020 a

C'è un problema democrazia in Italia? Secondo Giorgia Meloni evidentemente sì. La leader di Fratelli d'Italia, in studio da Nicola Porro a Quarta Repubblica, riflette su un paio di situazioni decisamente inquietanti. Si parte dalla possibilità per l'opposizione di dimostrare il proprio dissenso. A fronte di un Parlamento blindato non resta che la piazza, ma l'emergenza perenne coronavirus mette a repentaglio anche questo strumento. Ma le limitazioni, forse, non valgono per tutti i colori politici.

Donne nel recinto e piazza agli islamici, ma "no" alla manifestazione della Meloni: l'ultimo scandalo

"Le manifestazioni del 25 aprile si fa e quelle contro il governo no, questo accade nei regimi - tuona la Meloni -. Noi il 2 giugno faremo una manifestazione simbolica". C'è poi la questione magistratura, con le clamorose intercettazioni del pm Luca Palamara contro Matteo Salvini: "In uno Stato dove si fa finta di non vedere che ci sono alcuni magistrati che attaccano un politico perché è inviso vuol dire che è finito uno stato di diritto", sottolinea amara la leader di FdI.

